「朱劉會」未報備 賴揆：陸委會進一步了解

新北市長朱立倫26日與中國國台辦主任劉結一見面，並暢談「九二共識」，引發國內譁然。針對未報備一事，行政院長賴清德今表示，陸委會會進一步去了解。（記者朱沛雄攝）

2018-03-27 09:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕在未事先報備情況下，新北市長朱立倫26日與中國國台辦主任劉結一見面，並暢談「九二共識」，引發國內譁然。針對未報備一事，行政院長賴清德表示，等朱回國後，陸委會才會進一步去了解。

朱立倫26日於中國上海與劉結一會面，並表示「兩岸政治情勢比較嚴峻」，指出國民黨自2008年重新執政後，所堅持的九二共識「也許意涵有一些不同」，劉結一也對此點頭、闔眼，示意認同。

賴清德今赴立法院接受質詢前受訪，媒體問「朱劉會」未報備，且朱說「九二共識」意涵兩岸有點不同。賴清德說，國民黨過去主張的「九二共識」內容，本來就與中國主張的不同，社會上知之甚詳，至於未報備部分，要等朱回國後，由陸委會等單位才會進一步了解。

媒體問有人不滿中南部立委的選區劃分，希望總統甚至行政院長能出面幫忙協調。賴揆說，這部分就讓中央選舉委員會秉公處理。

對於軍人年金改革草案，是否能如期於週四行政院會通過？賴揆說，行政院立場是希望7月1日讓軍公教的年改一起實施，這計畫目前沒改變。

媒體問行政院政委唐鳳被拱參選台北市長一事，賴清德大讚唐是「傑出的人才」，但要不要選要尊重唐，且唐已公開講無此計畫。

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