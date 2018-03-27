朱立倫提九二共識意涵不同 新華社「消音」

2018-03-27 07:11

聽到九二共識 國台辦主任劉結一點頭 聽到意涵不同 面無表情

〔記者鍾麗華、賴筱桐／綜合報導〕中國國台辦主任劉結一昨在上海會見前國民黨主席、新北市長朱立倫，這是劉結一於十九日上任以來，首度會見台灣政界人士，也是首次公開面對媒體。劉結一重申堅持一個中國的「九二共識」，朱立倫回應堅持「九二共識」是國民黨一貫立場，雖意涵有些不同，但還是相互努力。不過，朱的這番說法，中國官媒「新華社」卻刻意忽略，並未加以報導。

「朱劉會」在上海虹橋迎賓館登場，兩人首次見面，陪同劉結一出席的國台辦官員還有聯絡局局長劉軍川、秘書局局長楊毅和上海市台辦主任李文輝等；會後雙方並進行餐敘，也使得這場會面長達兩個半小時，不過，對媒體公開的部分約有九分鐘。

根據國台辦網站公布的「新華社」新聞，劉結一在「朱劉會」時表示，大陸對台大政方針是明確的、一貫的，深入貫徹中共總書記習近平對台工作重要思想，堅持體現「一個中國原則」的「九二共識」，反對「台獨」，秉持「兩岸一家親」理念。

劉強調，將全面落實促進兩岸經濟文化交流合作的三十一條惠及台胞的措施，推動包括城市交流在內的兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞親情和福祉。希望兩岸同胞攜起手來，共同推動兩岸關係和平發展，共同推進祖國和平統一進程。

對於朱立倫的公開致詞，「新華社」僅報導，朱表示「九二共識」是兩岸關係及和平發展的重要基礎，未來應持續擴大兩岸交流合作，推動城市交流，增進民眾福祉。報導並未提及朱強調的九二共識「意涵不同」的部分。

不過，根據「中央社」報導，朱立倫表示，目前兩岸政治情勢比較嚴峻，但對國民黨來講，從二○○八年重新執政後，堅持的「九二共識」，雖然意涵有一些不同，但大家能相互一起包容，努力地追求兩岸的合作與和平。

朱強調，堅持「九二共識」是國民黨一貫立場，也希望兩岸能和平交流、合作雙贏，這個立場不會改變，即便國民黨成為在野黨，依然希望兩岸能和平合作。聽到朱講出「九二共識」時，劉結一輕輕點頭示意，但朱說到「意涵有些不同」時，劉結一則面無表情，望向遠方。

朱在三月二十一日率市府官員到中國進行六天的城市交流，最後一天與劉結一見面後，於昨晚七點多返抵台灣。