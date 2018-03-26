華航直飛安大略首航 美眾院外委會主席羅伊斯順道訪台

美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（右、Ed Royce）今日晚間抵台訪問，他主要是參加「桃園－安大略」姊妹市直航啟動 連結臺美加州「空中走廊」飛台首航班機，桃園市市長鄭文燦（左）親自到機場迎接，並舉行歡迎酒會。（記者姚介修攝）

2018-03-26 22:43

〔記者姚介修／桃園機場報導〕美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）今日晚間抵台訪問，也是他第6次來台，主要是參加「桃園－安大略」姊妹市直航啟動 連結台美加州「空中走廊」飛台首航班機，桃園市市長鄭文燦親自到機場迎接，並舉行歡迎酒會。

「桃園－安大略」姊妹市首航航是於晚間9點40分飛抵桃園機場，桃園市身為台灣國門的第一站，同時也是姊妹市機場直航，特別在第二航廈出境大廳舉行盛大的歡迎酒會，迎接乘坐此航班訪台的美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）、聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）郡監督克特哈格曼（Curt Hagman）及洛杉磯台商會僑胞等貴賓。鄭文燦表示，桃園與加州有高科技合作、有貨運物流聯繫，現在更牽起了一條「空中走廊」，未來台美關係一定會越來越好。

鄭文燦表示，去年2月聖貝納迪諾郡（SBC）與桃園成為姊妹市。他在7月也率領市府訪問團及華航董事長何煖軒一同訪問加州，並簽訂「台美推動機場城市交流聯合聲明」，促成桃園機場與安大略機場的合作，成功推動機場城市的「機場經濟學」，直航工作的籌備過程中，市府積極居中協調，也獲得羅伊斯、哈格曼的大力支持，讓直航進展的非常順利，也獲得東洛杉磯許多僑胞的認同。

鄭文燦說，這條航線經過華航的審慎評估，認為是具有市場、客源及營收的一條航線，而配合此航線的開航，安大略機場更提升了服務等級，包括「美國境外通關計畫」的申請及規劃，未來不僅對台灣旅客來說更加便利，亞洲旅客若能夠在桃園機場先行入關及辦理轉機，抵達美國後的安檢程序也會更加簡單，有助於國籍航空公司拓展亞洲市場，更能大幅提升桃園國際機場的重要性。鄭市長說，這也顯示臺美之間的關係相當友善，據他的了解，目前雙方都很支持這個計畫，臺灣的外交部與交通部也應該都會支持。若順利完成，將成為亞洲第一個申請通過的「美國境外通關計畫」的國家。