李明賢自費做民調 爆某綠營民代形象牌失靈

2018-03-26 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕年底北市議員選舉，台北市議會應選63席，國民黨卻只決定提名未過半的31席，被批太過保守，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹日前鬆口考慮增加提名額度。正在爭取北市港湖區議員黨內初選提名的國民黨文傳會主委李明賢最近針對北市議員選情自費做了民調，他表示，上次第1名、得票破3萬的綠營民代，所打的形象牌似乎被政黨拖累，名次掉到中段班；李明賢認為，這是海嘯前兆。

李明賢表示，他自費做了1份民調，調查時間是在23、24日，結果得到幾個有趣的數據，發現「民進黨政黨支持度，落後於國民黨」，且綠營民代的支持度崩落，幾乎都在後段班。

李明賢更透露，上次第1名、得票破3萬的綠營民代，所打的形象牌似乎也被政黨拖累，名次掉到中段班。李明賢認為，這是海嘯前兆。

李明賢認為，藍營在北市有增提席次的空間與實力，港湖區打破紀錄上5席、北市總席次過半，從數據來看是可能的。

李明賢文末強調，努力爭取選民認同，才是政黨東山再起的基本功；而相信科學民調數據與公平的黨內初選機制，更是關鍵。

雖然李明賢並未指出文中提及的綠營民代是誰，但2014年台北市議員選舉，得票數最高的為民進黨議員高嘉瑜，她共獲得3萬4177張票，也是唯一獲得超過3萬張選票的台北市議員。至於民調結果是否符實，端視各人解讀。