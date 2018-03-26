中國機艦又繞台 學者：朱立倫應向國台辦抗議

2018-03-26 21:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於「朱劉會」雙方再提「九二共識」，陸委會強調，城市交流應回歸交流本質，不應有任何政治操作。台灣智庫諮詢委員董立文表示，中國軍機與遼寧號航艦繞台，對於台灣以及新北市民、國民黨員而言，都造成嚴重威脅，新北市長朱立倫應站在台灣立場，向中國表達抗議，而不是再繞著「九二共識」打轉。

陸委會表示，近兩年來，中國以其片面設定的「一中原則」與「九二共識」作為兩岸交流互動前提，對台限制與壓迫，並未尊重台灣民意堅持維護台海和平現狀的主張。政府呼籲中國應務實理解民主與台灣各界對兩岸關係良性互動的聲音，透過不設前提的溝通對話，才能確實保障民眾權益、化解分歧。

陸委會重申，對於對等尊嚴、合於規範的城市交流正面看待；城市交流應回歸交流本質，不應有任何政治操作，涉及公權力事項須依兩岸人民關係條例等相關規範處理，並由兩岸官方溝通協商。而中方迴避與我官方互動，片面推動31項「利己」措施並意圖對台政治統戰，我政府已成立長期性專案小組，持續追蹤。

董立文分析，國民黨主席吳敦義希望率團前往中國參加的「國共論壇」，已從4月延到5月，但中國卻先邀朱立倫訪問，顯然把吳敦義與朱立倫區隔對待。其實國共論壇的意義現僅在國民黨內發酵，對台灣社會已沒有什麼影響力，再繼續辦下去，對國民黨不見得有好處，國民黨內部也出現不同的聲音。

董立文強調，吳敦義是否能赴中國參加國共論壇，問題不在於見不見得到中共總書記習近平，而是牽涉到台灣的法規，因為吳敦義是副總統卸任，赴中有3年的管制期，前總統馬英九連香港都去不了，吳敦義能破例嗎？

台北醫學大學通識中心副主任張國城也認為，吳敦義現為在野黨領袖，能否與習近平會面的影響性沒有那麼大，而中國要爭取的對象，其實也不是國民黨而已，重點應是放在台北市長柯文哲身上，讓柯不斷在台灣重申「兩岸一家親」。