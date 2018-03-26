催生「獨角獸」新創事業 行政院：2年內先孕育1家

2018-03-26 20:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今在「行政院青年諮詢委員會」會議表示，為讓年輕人在台灣打拚創業，擁有更友善新創環境，行政院積極推動「優化新創事業投資環境行動方案」，不僅針對新創的未來發展需求，修改新的法治環境，同時也提供充裕資金及新創基地，要來協助青年創業。

賴清德強調，該政策朝「充裕新創早期資金、人才發展及法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道、新創進軍國際市場」等5大面向落實。

行政院指出，據國發會、相關部會討論規畫，目標希望在2年內先孕育至少1家獨角獸新創事業，希望在未來6年內，每2年就培育出1家，一共培育3家積極協助新創的未來發展。

賴揆今日在會議也針對「增進海外學者來台進行半年以上的實質研究合作」討論案，請教育部協同科技部，擴大邀請海外頂尖學者來台進行半年以上的研究合作，並加強與國外頂尖學術機構連結。

賴院長進一步指出，另為因應社會期待，改善青年就業及少子女化問題，行政院也將就優化新創環境、推動資安產業、最低工資法制化及教保公共化、建立友善育兒環境等提出相關對策並向社會報告。

此外，關於「因應後黑客松時代，請深化公務員資料素養」討論案，政委唐鳳則表示，「總統盃黑客松」在規劃討論時，採納許多委員的具體建議，以3個月為期，具長期合作關係。

唐鳳指出，「總統盃黑客松」共收到108個提案，其中至少20個提案，將長達3個月至半年，具體融入公務機關。