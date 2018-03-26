總統視導湖口營區 指示軍方持續改善官兵生活設施

蔡英文總統26日前往湖口營區，視導基訓部隊戰訓整備情形。（圖：軍聞社提供）。

2018-03-26 18:09

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方為改善官兵生活設施環境，在北中南部大型營區進行營區改善工程「興安專案」，蔡英文總統今日特別前往新竹視導湖口三營區「興安專案」暨慰勉基訓部隊，實地瞭解營區改建工程及營區環境，並親頒加菜金慰勉官兵。

國防部今天表示，蔡總統上任以來，重視國軍官兵生活品質及居住環境，國防部為落實總統理念，自去年起執行「興安專案」，全面推動營區工程建案，期以標準化設計改建老舊營舍，滿足國軍官兵實際需求。

蔡總統今天在國安會秘書長李大維與副秘書長陳文政、國防部長嚴德發，以及陸軍司令王信龍上將等人陪同下，到新竹地區聽取「興安專案」工程簡報，瞭解湖口營區規劃及營舍工程執行概況，並在建築師帶領下，進入士兵寢室樣品屋，瞭解寢室內部設備與設計理念；隨後，總統前往工區，實地瞭解營改工程的施工現況。

國防部並表示，結束「興安專案」訪視行程後，蔡總統前往中興臺視導陸軍基訓部隊，瞭解保養與整備情形，以及履帶車上板作業。

隨後，蔡總統也前往長安營區「陸軍裝甲兵訓練指揮部」，視導戰車駕駛及射擊模擬器教學實況。