曾是外交遠朋班一員 總統肯定瓜地馬拉外長促兩國關係

總統蔡英文（右）26日在總統府，接見瓜地馬拉共和國外交部長何薇（Sandra Erica Jovel Polanco）（左）訪問團。（中央社）

2018-03-26 18:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「瓜地馬拉外交部長何薇（Sandra Érica Jovel Polanco）訪團」，期盼未來台瓜兩國持續強化觀光合作，促進經貿交流。

總統致詞時表示，何薇部長不僅從政資歷非常豐富，在去年8月擔任外交部長時才39歲，可說是瓜地馬拉女性從政的楷模。多年前，何薇部長曾來台參加外交遠朋班，此行重遊舊地，相信定能重新回憶起臺台灣的親切與美好。

總統指出，台灣和瓜地馬拉的邦誼長達85年，雙方在醫療衛生、農技及基礎建設等領域，都有非常密切的合作。去年1月，她訪問瓜地馬拉時，也表達希望兩國可以更強化觀光合作、提升國會交流，以及促進經貿交流。那次出訪在莫拉雷斯總統陪同下，她走訪了舉世聞名的安地瓜古城，對瓜地馬拉豐富多元的文化，也留下深刻印象。

總統提到，這幾天正值瓜地馬拉聖週假期，每年安地瓜的聖週遊行，都吸引成千上萬的遊客前往。她也期待有更多台灣人民到瓜地馬拉觀光，多認識友邦。

在兩國交流上，總統表示，我政府也與瓜國駐台大使亞谷華一起做了許多努力。去年除了舉辦中美洲旅遊產業商機考察團、瓜地馬拉手工藝品展，包括國際旅展、食品展、農業週等活動也都有瓜地馬拉的參與。現在，台灣坊間也有越來越多咖啡館使用瓜地馬拉咖啡豆。

總統說，「瓜地馬拉正走進台灣」，也期待台瓜兩國持續拓展更多領域的交流，深化雙邊邦誼。