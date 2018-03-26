軍人年改有共識 軍官年資採計上限35年

2018-03-26 16:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁中午與民進黨立委溝通軍人年改草案。達成服役滿20年、起支俸率55%，年增2%，年資採計上限35年等共識。

陳建仁中午再邀民進黨團的外交及國防、司法及法制兩委員會成員討論軍人年改草案，包括國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正均列席參與討論。

最低保障金額確定是少尉1級俸額加計專業加給（38990元）。上次曾討論出A、B兩種俸率方案，今在經歷冗長的討論後，獲得共識，服役20年起支俸率55%，之後每多1年增加2%；年資採計上限依「陸海空軍軍官士官服役條例」所規定的35年。

不過對於最多能服役至58歲，最長服役年資可達40年的士官長，是否能不受35年之限？以利於募兵制的實施，列席立委請年改會能再考慮一下。

薪資採計期間則未多討論，可能從現行的最終1個月，改為最終1/4或1/5。已退人員的18%優存本金則先不予退回，並分10年調降至改革後的月退額。

民進黨立委蔡適應表示，相較於現制的起支俸率40%、年增2%；現在這個版本對現役人員是大利多，等於月退可多領2成左右。對於已退人員的衝擊也比較和緩，最多減少2成，校級以下軍官的影響並不大。

他指出，軍人年改還需要溝通，當場有多位立委勸告行政機關，不必急於7月1日與公、教年改同步實施。行政院會要在本週四通過的機會也不大。