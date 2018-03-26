「市長沒什麼了不起」 周錫瑋：能幫助市民最重要

國民黨新北市長初選參選人周錫瑋。（資料照）

2018-03-26 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天舉辦新北市長初選參選人辯論，不過侯友宜卻沒出現。出席的金介壽、周錫瑋兩人都對於自己相當有信心，周錫瑋更表示，市長沒什麼了不起，能幫助市民才是最重要的。

國民黨新北市長初選參選人辯論會今天登場，不過只有金介壽和周錫瑋出席，侯友宜卻沒現身。在被問到是否擔心賴清德參選時，金介壽與周錫瑋兩人都對自己很有信心，金介壽表示，他曾到釣魚台插過中國民國國旗，「日本人、共產黨都都沒在怕，賴清德怕什麼。」周錫瑋則表示，賴清德並非新北在地人，他才是，因此他比賴更了解地方未來、教育、經濟發展。

在被問到如何幫助年輕人買房時，周錫瑋直言，現在年輕人1個月只有3萬多元，想生小孩很困難，養一個小孩需要兩人平均7萬元薪水，兩個小孩需要9萬元。周錫瑋認為，新北有很多資源，政府可以拿出公家資源，只要土地成本下降，房屋建築成本也會下降。新北也可以將公有土地拿來做成科技園區，讓年輕人進駐。

周錫瑋在辯論中也提到，人生其實很短 一個市長沒什麼了不起，他認為真正能幫市民做對的事情，讓市民能夠進步、安全、快樂，才是最重要的事情。