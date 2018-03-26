稻米保價收購將廢？ 農委會副主委：公糧持續收購

農委會副主委李退之今至後壁芳榮米廠訪視公糧碾製作業，強調稻作直接給付與保價收購雙軌併行，持續收購公糧，農民勿信不實傳言，同時鼓勵投保水稻保險。（記者王涵平攝）

2018-03-26 13:06

〔記者王涵平／台南報導〕農委會副主委李退之今至後壁芳榮米廠訪視公糧碾製作業，李退之強調，稻作直接給付與保價收購雙軌併行，持續收購公糧，農民勿信不實傳言，同時鼓勵投保水稻保險。

鼓勵稻農生產高品質稻米，農委會107年起全面推動保價收購與直接給付雙軌並行制度，另因應極端氣候頻率及強度加劇，推行水稻保險，配合現行農業天然災害救助制度，提供農友雙重保障，穩定農友基本收入。

外界傳言推行直接給付後將廢除保價收購，李退之強調絕無此事，他說，實際上，政府仍持續收購公糧，只是多提供農友一個領直接給付的選擇，對農友更有保障。

105年第2期作試辦稻作直接給付與保價收購雙軌並行制，讓農友可以自由選擇將稻穀繳交公糧，或銷售市場領取並直接給付金。李退之指出，經3個期作試辦結果，領取稻作直接給付金農友占試辦區申報種稻面積4~5成，且試辦區內與糧食業者契作生產好米面積（即參加稻米產銷契作集團產區面積），較試辦前增加1倍以上，顯示雙軌制確實可以吸引更多農民生產優質稻米。

針對農民反映對水稻產量保險不了解，李退之表示，透過滾動檢討保險機制及各項保單內容，結合產業結構與經營模式調整，務必逐步讓農友擺脫看天吃飯的宿命，還沒有加入的農友要趕快來投保。

芳榮稻米產銷專區執行長黃麗琴表示，凡加入專區契作的農民，都已投保，保費由芳榮米廠負擔，因此有些農民還不清楚。崑濱伯則鼓勵農民生產高品質稻米，對農委會、芳榮米廠協助農民表示肯定，希望大家共創雙贏。

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