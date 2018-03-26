前駐美代表：台旅法通過 政府不能什麼都不做

2018-03-26 13:02

〔記者林良昇／台北報導〕美中貿易戰開打，前外交部長歐鴻鍊表示，美國啟動貿易戰前加強台灣關係，打台灣牌對付中國，中國大陸可能在國際加緊落實一中原則，讓美國失去台灣這個籌碼；前駐美代表沈呂巡認為，美國的兩岸政策也許要改變，有機會也有危機，台灣旅行法通過後，政府不能什麼都不做，浪費好機會。

國家政策研究基金會今舉辦記者會，探討美中貿易戰對台灣影響，國政基金會外交國防組召集人林郁方表示，中美貿易戰是兩強權巨大衝突，美國結合盟國對中國大陸進行戰略上的打壓，是全面性的鬥爭，他並以「鴿子走了，老鷹來了」形容美國總統川普國安團隊的轉變。

林郁方說，美國新任國務卿龐培歐、國安顧問波頓等人都是鷹派，其中波頓無論台灣是國民黨還是民進黨執政，都對台灣不錯；美國這次發起貿易戰，很大部分是參考美國貿易代表賴海澤建議，本次美中的問題不會簡單落幕。

歐鴻鍊表示，中美貿易戰雙方都會拿出有力的籌碼談判，其中美國最好用的就是台灣牌，這就是為什麼美國在啟動貿易戰前有一連串加強與台灣關係的動作，目的就是加強台灣籌碼，一中原則的模糊，讓美國可以發揮強大影響力讓「一中」成為問題。

歐鴻鍊認為，中國大陸的反制之道是要釜底抽薪，徹底解決一中問題，讓美國失去台灣這個籌碼，可能會在國際社會加緊落實一中原則，未來不能排除中國大陸會進一步壓縮台灣的國際空間。

沈呂巡則說，美國近期加強與台灣關係的動作，美國的兩岸政策也許要改變，對於台灣旅行法通過，不贊成政府什麼都不做，浪費很好的機會，在這局勢下，有機會也有危機，政府應該可以嘗試要點東西。

沈呂巡指出，美國國務院亞太副助卿黃之瀚日前來台，在與蔡總統同台的致詞場合中大力稱讚台灣，稱我們在「印太地區」，沒有提兩岸關係，還提到美國對台灣的支持從來沒有這麼強過，並保證台灣人民可以繼續選擇自己的道路，免於壓迫，這些話應是支持蔡總統維持現狀的政策。

沈呂巡也表示，他反對中共在美國國會工作失敗後，把責任賴給台灣，動不動就派遼寧號來，應該自我檢討在美國國會工作多年以來，「為什麼一個有利你的案子都通過不了？」