瑞典稅務局擅改台灣為「中國一省」瑞典記者揭內幕

瑞典稅務局2月28日公告，將把台灣的國名改成「台灣，中國的一省」。（圖擷取自網站）

2018-03-26 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典稅務局在2月28日未知會我方，逕自公告將把中華民國（台灣）國名改為「台灣，中國的一省」，引發我國外交部嚴正抗議，瑞典記者奧爾森（Jojje Olsson）透露，瑞典外交部去年8月收到「公民」抗議台灣名稱，而所謂的「公民」抗議，很有可能是中國在幕後操作。

派駐台北的瑞典媒體記者奧爾森在《台灣守望》（Taiwan Sentinel）發表一篇專文，揭露瑞典官方擅改台灣名稱的內幕，瑞典稅務局2月28日在網站發出公告，指出根據ISO國碼，決定將台灣的國名改為「台灣，中國的一省」，奧爾森為此詢問瑞典外交部以及稅務局，後來得到外交部的回應是去年8月收到「來自公民的提問」（question from the public），質疑關於台灣的名稱問題。

瑞典外交部指出，收到質問後就召集包含稅務局在內的幾個單位進行討論；瑞典外交部琪強調，他們讓各單位自行決定如何稱呼台灣，而沒要求他們根據ISO國碼來改為「台灣，中國的一省」。瑞典稅務局則表示，單位陸續收到數名「公民」檢舉，稱「台灣的名字不符合國際標準」，而詢問外交部如何因應。

儘管先後順序有所不同，但可以肯定的是瑞典官方收到「公民」抗議而做出改變；奧爾森指出，這些利用「公民」來向官方施壓壓力的手段，正是中國駐外使館的拿手好戲，從中國留學生到使館人員，這些海外中國人以個人身分向官方反應，可以讓官方更改台灣名稱滿足北京政府，同時又可以推託說是公民反應。

奧爾森批評瑞典政府，外交單位以為這個小小變化不會引起任何關注，但實際上已經引發台灣政府與民眾的抗議聲浪，他強調若各國政府不願出面，而是躲在後面滿足中國孤立台灣的要求，只會讓中國更得寸進尺來施壓。