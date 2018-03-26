不出席新北市長電視辯論 侯友宜：往往變成抹黑會

新北市前副市長侯友宜（前右）與土城在地鄉親交流市政意見。（記者邱書昱攝）

2018-03-26 12:23

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長初選告急，新北市前副市長侯友宜勤跑基層，今天（26日）到土城區震安宮參拜，並與先前挺前台北縣長周錫瑋的議員林金結拜會。侯友宜談到關於沒有參加電視辯論會，他認為，政見說明會往往變成抹黑，對政見發表沒有助益，而是應該心平氣和讓市民充分了解內容。

侯友宜與林金結兩人互動熱絡，不時拍肩、說話，媒體詢問是否有「挖牆腳」的意思，侯友宜回應說，林金結在議會對於土城大小事務、關心和了解，所以前來討論土城區未來發展，並在座談中跟里長交換意見。

由於今天下午電子媒體舉辦國民黨新北市長辯論，侯友宜確定不出席，他說明，拜會議員的行程早就安排好，表達政見能透過很多方式；話鋒一轉侯也說，「如果政見說明會或是辯論會變成抹黑會」，對政見發表沒有助益。

侯友宜補充說，政見說明是要讓市民充分了解，心平氣和、說清楚比較重要。面對媒體詢問外界認為此舉是怯戰，侯則回應說，所有議題虛心面對，接受任何市民的提問，並且在臉書上對於政見交代清楚，歡迎民眾多多在臉書上了解。

另一方面，林金結說，政見發表會無法普及到鄉鎮，各區里長、意見領袖無法前往，因此同樣都是國民黨新北市長參選人，希望能夠各辦一場地方意見交流，周錫瑋也將於29日號晚上於神農宮，與在地鄉親說明政見。