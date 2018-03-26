花媽今早返台 立刻面見總統

花媽結束訪美返台，在高鐵左營站受訪。（記者張忠義攝）

2018-03-26 12:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊結束訪美行程，今天早上返回台灣，立即與總統蔡英文會面，報告此行成果，但是否提及她接任總統府祕書長一事？陳菊表示時間很短、沒提到。

陳菊一行20多人於3月17日起訪問紐約、華府等地，20日並在智庫「戰略暨國際研究中心」發表演說。

陳菊今早搭機返台，立即與總統蔡英文相約會面，針對會面內容為何？是否有提及接任總統府秘書長？陳菊在高鐵左營站受訪時說，主要針對在美國的行程，包括與美國國務院亞太事務代理助卿董雲裳（Susan Thornton）見面，向總統做一個簡單報告。

陳菊說，但今天時間很短，她急著趕回高雄，總統也有其他行程，「因此今天沒討論到這些」（指接任總統府秘書長）。

媒體詢問說：「訪美回台後，是否對接任總統府秘書長有慎重思考？」陳菊表示，她人生每個階段，很少用擔任什麼角色去思考，今天民進黨好不容易二次執政，人民期待很高，雖然改革過程遭遇困難。

陳菊強調，像我們這種長期的台灣民主老兵，認為在過程中應該扮演什麼角色，讓人民了解民進黨這樣一個政黨對台灣的責任，這樣的思考才是重點。