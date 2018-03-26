介入導致歐華年會停辦？ 僑委會：主辦方太年輕、經驗不夠

2018-03-26 11:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕連續舉辦43年的歐華年會今年突喊卡，國民黨立委日前指控「僑委會黑手介入」。朝野立委今在立院關切此案，認為僑委會份際拿捏失當，僑委會委員長吳新興說，僑委會本意是希望活動辦得更好，但中間有些誤解，主辦方太年輕、經驗不夠，雖然聯繫但「他電話都關機」；僑委會對於停辦也感到遺憾。

第44屆歐洲華僑團體聯誼會主委、僑務促進委員呂胤芳日前發布聲明指出，僑委會今年1月在歐華年會籌委會一無所知的情形下，寄發歐華年會邀請函給西歐僑領。但因歐華年會慣例由主委寄發邀請函，且有諸多僑領並未收到僑委會的邀請函，鬧雙包使僑界議論紛紛。呂胤芳也提到，僑委會向該會制定年會應邀請僑務委員等辦理原則。

吳新興今赴立法院外交及國防委員會進行業務報告。民進黨立委蔡適應、王定宇、時代力量立委林昶佐、國民黨立委呂玉玲、江啟臣與馬文君等人質詢時均關切歐華年會停辦爭議。

蔡適應認為，歐華年會停開暴露出僑委會與當地僑團的互動落差，且近日又發生旅歐台灣人的網路社群遭中國網軍大規模入侵的情形，台人自主發起注音文與排除簡體字等活動，排除中國網軍。蔡適應提醒僑委會說，世衛大會（WHA）5月份就在歐洲登場，尤其需要歐洲僑團的支持，此次僑委會應對歐華年會一案不但做法不夠細緻，答詢時也前後矛盾，可能另有隱情。林昶佐也認為僑委會應該尊重民間團體，官方只要把建議講清楚就好。

江啟臣則說，他去年11月就接到歐華年會的陳情，當時也提醒僑委會，但「現在卻搞這麼大」。江啟臣強調，僑委會可以協助、輔導民間社團，但和主導、干涉絕不一樣，民間團體感覺被干涉、造成社團內部困擾，就是行政單位要拿捏份際。呂玉玲詢問僑委會有無和呂胤芳保持聯繫？吳新興表示，僑委會有試圖與呂胤芳聯繫，但「他電話都關機」。

吳新興說明此案表示，僑委會出於善意，希望活動辦得更好，由於歐華年會近年來開會人員是同樣的人，議題內容鬆散，活動趨向聯誼性，因此給予建議，去年10月與呂胤芳會面時就討論如何讓內容更充實，並建議由駐處館長建議開會人選，僑委會具名親自邀請。

對於最終停辦，吳新興說，呂胤芳很年輕才30幾歲，辦理大型活動經驗不夠，僑界內部整合協調出狀況，呂「壓力很大辦不下去」，他也覺得遺憾。吳新興也否認「黑手介入」指控說，所有僑團都是自主的，僑委會尊重，也沒有時間介入，這是誤會。