東勢開市政會議 林佳龍：客家政見逐一實現

2018-03-26 11:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府今日上午於東勢高工舉行市政會議專案報告，呼應中央浪漫台三線政策，積極推動客家人文、觀光、產業發展，將客家政策列為施政重點，林佳龍指出，上任前承諾的多項照顧客家族群的政見，3年來逐一實現，包括創建客語示範幼兒園，傳承扎根客家語言，訂定農曆正月20日為「台中客家日」，舉辦254場次慶祝活動等，讓山城地區翻轉。

今日市政會議先由客委會主委劉宏基針對「台中市浪漫台三線」推動計畫暨客家政策成果進行專案報告。東勢區長徐佩鈴細數東勢區交通、公共建設、觀光文化，她指出，東豐快速道路完成之後，才能將東勢的任督二脈打通，感謝里長王鎮樑爭取豐勢路路平專案。隨後並播放東勢區空拍影片，讓眾人看見東勢蛻變。

石岡區長高文生表示，以前石岡區獨居老人午餐餐盒留一半當晚餐，感謝老五老基金會協助，現在獨居老人午晚餐都有便當可以吃。石岡山區路燈增加許多，區內有3處路平專案，多處欄杆更新，區內設置入口意象，九房社區彩繪村增加觀光發展。

新社區長劉孟富說，新社近年發展休閒產業，特別是香菇產業產值一年約20億元，新社區老人文康中心活化，129線拓寬與截彎取直讓新社居民出入更便利，縮短城鄉差距。

和平區長林建堂表示，和平區近年有大幅進步，例如東崎道路、台八線、大雪山線3條主要道路非常完整，區內產業成長速度快。

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