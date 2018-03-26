挑戰賴神政策？ 南市10跨黨派議員籲凍漲房屋稅

南市10名跨黨派議員聯合召開記者會，要求自今年起凍漲房屋稅。（記者蔡文居攝）

2018-03-26 11:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市房屋稅自去年調漲，今年為第2年。這項行政院長賴清德在南市長任內提出的政策，在賴高升後，民意要求凍漲的聲音愈來愈大，繼上週藍綠議員在議會質詢紛紛要求凍漲房屋稅、民進黨市長提名參選人黃偉哲也表達支持凍漲。今天更有10名跨黨派議員聯合召開記者會，要求自今年起凍漲房屋稅。

台南市房屋稅自去年起分3年調漲，平均漲幅67％，並適用於民國90年7月1日以後設籍房屋，今年稅單4月即會寄出。藍綠議員上週在議會質詢要求凍漲房屋稅。南市財稅局長張紹源也首度鬆口說，是否凍漲，由下任市長決定。

今天上午，包括民進黨籍的南市副議長郭信良、市議員蔡旺詮 、陳怡珍 、陳秋萍 、賴惠員、林志聰、吳通龍，以及無黨籍議員趙昆原、林慶鎮及莊玉珠等共10人，聯合在市議會召開記者會，並共同發表凍漲房屋稅的聲明。

郭信良表示，台南市民在六都中，是收入相對較少的，考量人民的感受，希望市府懸崖勒馬，應凍漲房屋稅，並立即從今年開始。議員蔡旺詮說，調整房屋稅回溯15年，這是全國首創，對市民並不公平，也應立即修正。

議員賴惠員批評說，房屋稅調漲，地方民怨不斷，市府帶頭違法，一意孤行調漲。林慶鎮則表示，「有樣看樣，沒樣自己想」，南市只要比照其他五都的做法即可，立即凍漲。

房屋稅凍漲同共聲明：

有鑑於民生物資浮動，人民普遍感受生活大不易，攸關人民荷包的房屋稅調漲一案，共同向市府首長建言，主張適度調回漲幅，以舒緩壓迫感。有關台南市民國90年7月以後的建物於民國105年適用1.67倍的稅率，同時追溯15年，此舉根本罔顧程序正義，大幅調漲形同突襲人民，以致人民生活財產受到嚴重衝突，已經破壞人民對政府之信賴保護原則，同時也違反憲保障人民權益不受侵害的立法意旨，對於不利人民之事不可溯及既往之原則。

為撫平人民怨氣，我們幾位議員，在前市長賴清德以及代理市長李孟諺，已大力主張房屋稅調漲案有待商榷，並多次針對臺南市課稅爭議，主張調回漲幅，讓人民有喘息空間，避免製造民怨。

事實上，民國83年12月公告的大法官釋字第369號房屋稅法與土地法第147條與第187條內容有衝突（土地法第187條建築物為自住房屋時，免予徵稅），本應該檢討修正，然事過20多年行政與立法仍未完全解決此法律爭端，只修房屋稅條例卻遺漏土地法第187條，以致房屋稅調漲尚缺正當性。至盼賴清德院長接地氣提修正案，未來與立法院一同解決此法律爭議。

政府因人民而存在，但每3年檢討房屋稅都不調漲，如今因為一紙中央公文指稱，30年未調漲，市府竟然一次調漲個夠，臺南市更是六都首創追溯15年課徵房屋稅，人民荷包大失血怨聲載道。

在憲法法律原則下，保護人民權益不受侵害，立法意旨有利當事人可溯及原則，不利當事人不可溯及原則，房屋稅之調整應秉持此一精神，保護人民權益不受侵害，公共政策行政處分兼顧比例原則及人民之可期待信賴保護。建議市府應調降房屋稅比照台中市政府的作法，而行政院也應做出全國一致性的天花板限制以防止漫天調漲。

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