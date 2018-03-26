聖文森副總理來訪 外交部贈勳感謝長期對台支持

2018-03-26 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕我加勒比海友邦聖文森副總理史垂克爵士（Sir Louis Straker）今起率團訪台。外交部今天發布新聞稿指出，因史垂克長年協助我國有意義參與國際組織，為感謝其對台灣的堅定支持，特頒贈「大綬景星勳章」（Order of Brilliant Star with Grand Cordon）。

外交部表示，史垂克伉儷一行6人應我政府邀請，今起至30日訪台。史垂克一行將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，訪台期間並將拜會教育部與外貿協會，參訪開平餐飲學校、故宮與花蓮太魯閣等經濟文化設施與景點，訪賓另也將參加投資招商說明會。外交部指出，此行將有助史垂克一行人親身體會台灣多元豐富的生活型態。

另，外交部也提到，因史垂克長年協助我國推動有意義參與國際組織並為我執言，吳釗燮特別代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」（Order of Brilliant Star with Grand Cordon），表彰史垂克對台灣的堅定支持，表達我政府的感激之意。

外交部說，台灣與聖文森自1981年建交以來，雙方在農業、基礎建設、醫療、教育及資通訊等領域合作關係密切，成果豐碩並受聖國各界肯定。未來兩國將在既有良好的基礎上，共同推動各項有助民生福祉的計畫，並持續深化兩國篤睦邦誼。

聖文森衛生部長路克．布朗（Luke Browne）去年在世衛大會（WHA）期間大力支持我方，公開強調國際醫療體系不應有缺口，「沒有人應該被遺漏」，支持台灣參與WHA。