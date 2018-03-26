今年零舉債恐需燒香？ 高市財政局：力拚收支平衡

財政局長簡振澄強調，收支平衡一直是努力重點，今年也要力拚零負債（記者王榮祥攝）

2018-03-26 11:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員郭建盟今表示，高雄市去年能達成零舉債、非常不簡單，他肯定市府努力，也要提醒去年零舉債原因，部分是因遺產稅、贈與稅等偏財，但今年有升息、公務員加薪等問題，恐怕難有太多偏財，要拚零舉債需要燒香！建議財主單位研擬基本維持收支平衡待辦事項建議書，讓下屆市府團隊、議會同仁可以依循。

高市財政局長簡振澄強調，收支平衡原本就是市府努力方向，今年同樣以零舉債為目標，至於收支平衡待辦建議書，他表示可以研議。

高雄市政府去年12月宣布、達成民選市長23年來首度零舉債，且賸餘12億多。

高市議員郭建盟今在財經委員會質詢指出，他分析高雄歲入歲出，注意到去年稅課收入決算較預算增加35.48億元，是去年能有賸餘重要原因之一，但其中有80%屬遺產稅、贈與稅等機會稅，算是「偏財運」。

此外，全球升息浪潮、以及全國公務員調薪3%等因素，也將影響今年度財政樽節的持續，為使財政持續改善，他建議研擬裁併機關、縮減業務，市府須彙整相關期程，並提出建議書，讓下屆市長接手。

郭建盟建議市府研擬基本維持收支平衡待辦事項建議書（記者王榮祥攝）