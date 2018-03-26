中市公標案發包特定對象？卓冠廷：炒冷飯、抹黑

盧秀燕政治獻金支出遭質疑，其青年軍批龍友友承攬市府標案，卓冠廷呼籲別再用抹黑市府來迴避問題。（資料照）

2018-03-26 11:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長提名人、立委盧秀燕青年軍，今天在台北指控，台中市政府把公標案發包給「龍友友們」？台中市新聞局長卓冠廷重申，公標案一定都要依法行政且禁得起檢驗，無圖利特定廠商的可能，盧委員應妥善並坦承面對外界質疑，不要惱羞並一再動用青年軍抹黑市府來迴避問題。

媒體日前踢爆盧秀燕歷屆選舉的政治獻金，疑流入自家親人開設公司。盧秀燕青年軍今天早上則在監察院門口召開記者會，指控台中市政府公標案發包給特定對象，包括趨勢民調公司等多家「龍友友們」，將人民血汗錢拿來酬庸。

對此，卓冠廷表示，盧秀燕青年軍所提的訊息，市府先前均已明確澄清，相關論述並已見諸媒體，社會自有公評，呼籲不要為了選舉，冷飯熱炒老議題，市府不會隨之起舞。

有關市府公標案，卓冠廷並重申，過去在議會也多有討論，市府各單位獨立進行招標流程，均有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能；公標案一定都要依法行政且禁得起檢驗，各單位均本於職權進行。

卓冠廷也說，盧委員不要一再動用青年軍抹黑市府來轉移她遭媒體爆料的部分，呼籲她應對外界質疑說清楚、講明白，若無問題，應無須抹黑林市長來轉移焦點。