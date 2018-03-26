都更條例翻修 民團批：公辦變私辦 自劃太浮濫

2018-03-26 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕士林「文林苑」被強拆明日將屆滿六週年，台灣人權促進會等民間團體今日召開記者會質疑立法院現正審議的「都市更新條例草案」，痛批草案仍有許多瑕疵，最嚴重問題是「公辦變私辦」與「自劃太浮濫」，尤其政府對被拆遷戶的居住權保障不足，修法內容比過去還爛。

台灣反迫遷連線執行委員黃慧瑜表示，6年前台北市政府強拆王家，5年前大法官宣告「都更條例」違憲，5年來行政院、內政部共提出三次院版修正草案，這次院版草案比以前國民黨提出的更差，更向建商靠攏。

黃慧瑜質疑，政府要推公辦都更卻交由私人辦理，在都市更新範圍外讓建商自行劃定，要讓建商代為徵收、代為拆除，相關弱勢居民的保障也看不到。

政大地政系助理教授戴秀雄表示，現行草案其中之一爭議是「公報變私辦」，意指「公辦」都更卻允許「私人」擔任實施者，允許建商透過公開遴選方法辦理公辦都更，等於是讓實施者承擔法律成敗，實施者不是只有施工，還要幫政府承擔都更成敗角色。

戴秀雄指出，當政府角色退居第二線，變成以後居民要面對的是受託公司和建商，一旦有事就必須迂迴處理，民間機構有實施者身分，容積獎勵全被建商拿走，政府會變成和民眾一樣只是被分配者的角色，這是政府很鱉部分。

專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，內政部自稱本次修法是都市更新和都市計劃的連結，實際上卻實在看不出如何落實連結，還開小門讓建商可自行劃定都更範圍。