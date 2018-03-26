拿鑰匙開啟兩岸交流的門 周錫瑋讚朱立倫聰明

新北市長朱立倫今天將與國台辦主任劉結一會面，周錫瑋稱讚朱立倫很聰明，懂得拿鑰匙開啟兩岸交流的門。（圖由周錫瑋辦公室提供）

2018-03-26 11:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕率團訪問中國的新北市長朱立倫，今天中午將與新任國台辦主任劉結一會面。爭取國民黨提名參選新北市長的前台北縣長周錫瑋表示，從文化、經濟、教育、社福面向進行兩岸交流是最好的方式，他稱讚朱立倫很聰明，懂得拿著那把鑰匙去開門。

周錫瑋表示，兩岸的城市交流一向是可議的，如果中央層級沒辦法做，將來還是要走城市交流，過去是互相來往，現在只有台灣單方面過去，但「這不失為一把鑰匙」，至於這把鑰匙有多大的力量，端賴執政黨的態度。

周錫瑋指出，經濟、文化、教育都可以進行兩岸交流，但在國防及外交不能做，他認為不要用統獨、戰爭或和平做為兩岸的唯一一選項，文化、經濟、教育、社福是兩岸交流最好的方式。至於新北市的未來，市長如果不要像柯P需要倚賴民進黨，一定可以這樣做。

周錫瑋談到，柯P怕民進黨不給予支持，所以雙城論壇都不敢辦了，這是選舉考量，過去幾年，柯P也靠雙城論壇爭取不少藍營的選票，所以柯是很聰明的政客。

他還說，朱立倫很聰明，民進黨都找不到鑰匙，柯P把鑰匙丟掉，朱懂得拿著那把鑰匙去開門。