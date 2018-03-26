網傳菸稅又要漲 財長：本土菸價今年絕不漲！

2018-03-26 11:09

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今天審查台灣菸酒公司年度預算。立委質詢指出，網路謠傳菸稅要漲，財政部有無這樣規劃？財政部長許虞哲澄清，沒有這樣規劃，絕非事實；另外，立委追問，國際紙價原物料上漲，今年菸價有無漲價壓力？台酒公司董事長吳容輝強調，沒有受到影響，「本土菸品今年也絕對不會漲價」。

根據台酒公司預算報告指出，今年度淨利為67.8億元，將較去年度預算數的88.69億元，減少20.89億元，減幅為23.55%;主要為政府籌措長期照顧財源，調高菸品稅額，導致菸類銷量降低，也成為今天立委質詢焦點。

立委吳秉叡質疑，台酒今年淨利預計減少二十多億元，主要理由是調高菸稅，但這樣說明他無法接受；因為，調高菸稅後，雖然影響銷量，但你一包菸漲了25至30元，而菸稅每包只有漲20元，扣掉經銷商通路費用等成本，沒有理由淨利還減少。

吳容輝說明，「這不是單獨只有菸的部分，是包含整體菸品與酒品」，今年全部的「營業總支出」高於「營業總收入」，才導致今年淨利減少；至於原因，除了菸稅調漲影響菸的銷售，還包括原物料價格上揚，影響菸酒相關成本。

另外，立委余宛如指出，之前衛生紙漲價問題，引起民眾高度不安，現在萬物齊漲，預估今年上半年國際紙漿價格還可能會升高，台酒菸價今年還要不要再漲？吳容輝回答，至目前為止，我們還沒有明顯感受到影響，本土菸品今年絕不會漲價。

立委劉建國則追問，日前看到網路謠傳，菸稅考慮要調高，今年財政部有發動要漲菸稅嗎？對此，許虞哲澄清，絕無此事，但劉建國不放心，要財政部「再三保證」，絕對沒有考慮要調菸稅，許虞哲打包票：沒有就是沒有。