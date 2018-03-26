民進黨推長照桌遊 捐款300元以上就能獲得

民進黨副秘書長徐佳青（左三）與設計團隊，26日公布一款結合長照政策的桌遊「人生一瞬」，將在四月上市。（記者張嘉明攝）

2018-03-26 10:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨推出首款自創「長照文宣桌遊」，希望民眾透過遊戲，瞭解長照政策！民進黨今召開記者會，發表「人生一瞬」桌遊，預計4月3日首波發行，桌遊共製作5000份，只要民眾捐款民進黨政治獻金300元以上，就致贈一份桌遊，首波發送2500份，其餘2500份，則會在第二階段陸續釋出。

民進黨副秘書長徐佳青表示，政府長照政策內容若光靠文宣品和電視廣告，恐不足讓民眾瞭解，因此有了把長照政策以桌遊方式呈現的想法。民進黨推出桌遊不以營利為主，只要捐款民進黨政治獻金300元以上，就以致贈紀念品方式將桌遊發放給民眾。桌遊設計可3至6人玩，適合家庭同樂。

民進黨媒創部主任楊緬因表示，台灣預計在2025年，年長人口將升高到500萬人，從高齡進入超高齡社會，蔡總統2016年競選時提出「長照2.0」計畫，執政後，政府也陸續兌現承諾，「人生一瞬」桌遊內的長照設施，就是現行政府推動「長照2.0」的服務內容。

長照文宣桌遊設計創意顧問、迷走工作坊創辦人張少濂表示，希望將艱澀的政策議題增添故事性，「人生一瞬」是一款合作型桌上遊戲，玩家扮演因為一場時空意外，從50多年前傳送到現在的一群人，必須善用小鎮社區的長照設施，合作照顧年長者來蒐集愛的能量，若再時光沙漏流光時，收集足夠愛的能量，就能一起回到原來時空。

張少濂介紹，「人生一瞬」遊戲角色融合不同生活經驗的人，並以愛情、友情與親情互相連結，不只是場遊戲，更是閱讀每位年長者的人生營情感。希望民眾因遊戲感動之外，也能關注長照政策議題。

「人生一瞬」遊戲介紹影片

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