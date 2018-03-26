中華郵政自推第三方支付 一年使用不到100次

2018-03-26 10:43

〔記者陳宜加／台北報導〕電子商務興起，網路購物已成為每個人不可或缺的消費習慣。但立委林俊憲今天質詢時質疑，中華郵政推出「郵保付」，是第三方支付平台，可以降低網購詐騙、消費糾紛，但上線超過一年，境內交易次數僅不到100次，消費10萬出頭。

林俊憲說，肯定中華郵政這項服務，作為代收平台，款項將交給郵保付系統，保付10天內消費者若無異議，賣方才可以收到貨款，但如果消費者認為貨物有問題而提出異議，中華郵政將扣住款項直到糾紛解決。

他說，網路購物、無實體店面在台灣蓬勃發展，一年估計有幾千億交易額，二月光單月就突破200億，不少國人將網路購物做為生活習慣，已有超過18%個人消費全部利用網路購物，但相對網路詐騙越來越嚴重。

他說，警政署一年報案詐騙消費糾紛超過4000件，每年並以3成比例成長，消費者被騙往往求償無門，因為錢已經被收走，若有多重保護將維護消費者權益。

但根據統計，中華郵政郵保付自2016年12月起營運迄今，境內交易使用者不到100次、只有86次，累積會員數更僅1298人，消費10萬元出頭；跨境交易較多，8萬2574次、會員8701人，消費1億3943萬0828元，可惜國內很少人使用。

中華郵政董事長王國材說，中華郵政推出第三方支付服務，網購可以直接使用帳號支付，目前與淘寶網合作，網購支付工具很多，無論信用卡、到貨付款都有風險，有關第三方支付服務，業務可以再加強宣導。

林俊憲指出，中華郵政代收代付，給人信賴度也最高，網路交易是無法阻擋的趨勢，根據經濟部資料，已有連續65個月成長，每年更以兩位數成長。