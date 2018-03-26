6年4400人因公受傷 立委揭中華郵政高風險

2018-03-26 10:26

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政基層勞工工作辛苦，外勤人員更是高風險職業，根據統計，去年就有735人因公受傷，101年至去年累計4405人、8人因公死亡，受傷者中，1人死亡、9人退休、49人仍在家，事態嚴重，立委李昆澤今天在立法院質詢時要求，每個基層員工都是家人，中華郵政應該盡全力保護協助。

中華郵政董事長王國材表示，近期曾探視因公受傷人員，包括騎摩托車發生事故、郵車上處理郵件時掉落等，希望好好養傷，痊癒後再回歸工作崗位，目前受傷都會休息一年左右，後續再看狀況。

李昆澤說，復職是重要過程，有些人無法負荷原先吃力工作，應檢視勝任狀況。王國材說，中華郵政有這樣考慮，例如原是外勤人員轉調內勤，責任中心局都有這樣做。

至於受傷衍生的法律訴訟協助，中華郵政總經理陳憲着表示，中華郵政均提供相關訴訟協助，相關費用全部由中華郵政支付，若為比較大的案子，另訂有例如車禍處理鑑定原則，對於個人因公受傷最高給予250萬元補助，李昆澤強調，療養、訴訟必須協助辛苦第一線勞工。

另外，李昆澤也批評，106年中華郵政總共有8件違反勞動法令的案件，包括勞基法4件、職安法4件，其中5件已經被裁罰，共處14萬元，其中3案正在訴願中。

今年至今，共有2件違反勞動法令的案件，都是違反職安法，分別是第26條跟27條，都是與勞務外包勞工權益相關的法條，中華郵政務必依法保障勞工權益。