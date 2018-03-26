郵件減少、集郵風氣下滑 中華郵政今年估少賺20億

中華郵政已有122年歷史，因應科技發展與時代需求，將推動業務轉型，今年以智慧物流、數位金融、長照服務等3大面向為目標。中華郵政「i郵箱」持續擴增，目標達千座。（中華郵政提供）

2018-03-26 09:15

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院今天審查中華郵政預算案，中華郵政書面報告指出，中華郵政已有122年歷史，因應科技發展與時代需求，將推動業務轉型，今年以智慧物流、數位金融、長照服務等3大面向為目標。

智慧物流方面，中華郵政規劃於機場捷運A7站旁興建「郵政智慧物流園區」，另於全國布建「i郵箱」，並響應政府綠能政策，推動綠智能電動車隊。

數位金融方面，中華郵政持續強化網路郵局與手機「e動郵局」功能，並積極開發多元電子支付與網路投保，推動虛擬整合的金融服務，朝數位化、智慧化方向邁進，未來將設置「虛擬櫃員機VTM」提供24小時自助服務，作為示範局。

長照服務則是交通部長賀陳旦去年提出的重點工作，為落實「長青長、長照短」理念，中華郵政去年於全台舉辦20場「不老運動」，預計今年再辦理57場；另逐步配合發展「居家醫療」，主動前往老人家中提供健康諮詢與初步看診服務。

中華郵政統計，去年國內外收寄郵件數量為23億8713萬件，相較前年減少5.94％，主因電子通訊、社群網站發達，公部門並推廣電子公文、帳單與無紙化等政策。集郵部分，去年收入7.6億元，儲匯日平均餘額達6兆1109億元。

中華郵政去年收入總計3289.2億餘元，淨利共106.1億元。今年預估收入將達2863億5146萬元，較去年減少0.01％，支出2760億1250萬元，預估稅前淨利可達103億3896億元，稅後淨利則有85億8134萬元。

中華郵政預估今年收寄郵件大減24.94％，主因去年郵資調整，大宗客戶減少郵件交寄；集郵部分也受集郵風氣下滑影響，預估收入5.9億元，減少14.5％。

中華郵政指出，今年配合電子商務趨勢，爭取物流配送商機，將垂直整合倉儲、訂單處理、理貨加工、包裝配送等一條龍式物流服務，並提供上門收件、快速到貨、第三地取貨、代收貨款、逆物流等整合性物流業務。

郵票設計與印製朝主題、造型、材質、印刷技術多元化，以及結合電子科技、時尚潮流等年輕族群喜愛的題材，以維集郵熱潮，今年預計發行19套新郵票與郵資票、7款專冊、郵摺與原圖明信片，以及1款郵票印刷全張郵品、6款郵票圖案衍生商品。