讓江澤民氣炸拍桌 我被中國關最久情報員將獲釋

在台海飛彈危機期間提供我方重大情報的共軍少將劉連昆，其靈位就供奉在「戴雨農（戴笠）先生紀念館」2樓的忠烈堂。（圖由軍事情報局提供）

2018-03-26 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕「少康專案」是我國軍事情報局上世紀末，對中國解放軍高層的重要策反計畫，參與專案的姚嘉珍與楊銘中是我方被中國拘押最久的情報員，兩人在1999年失事，並將於今年、明年刑滿獲釋。

《中國時報》報導，前軍情局處長陳虎門指出，楊銘中是未受過情報訓練的約聘人員。姚嘉珍則是負責「交通」工作，將機密情報帶回台灣。兩人在1999年被俘，姚嘉珍的刑期剩不到1年，楊銘中的刑期則還有1年。報導指出，楊銘中曾在家書中，對2015年底「習馬會」前，兩岸換俘不包括自己感到失落，連老母親過世都未能見上最後一面。

《上報》曾報導，姚嘉珍最初被判處死刑，後改為無期徒刑，再改為20年徒刑，中國曾規劃讓姚嘉珍減刑，於去年9月出獄，但後來又延到今年6月底結束。至於楊銘中則是從中國上海準備登機返台時遭捕，先被判死刑，死緩2年，後改判無期徒刑，再減為19年，將於2019年7月底刑滿出獄。

本報曾報導，「少康專案」於1991年啟動執行，少康一號為中國總後勤部軍械部的邵正宗大校、少康二號則是中國軍械部長劉連昆少將，二人在1999年被中國逮捕處決。其中劉連昆對台貢獻卓著，曾提供各式解放軍裝備、調動情報。

本報指出，最有名的是1996年台海危機，劉連昆將試射導彈未裝彈頭的情資傳給台灣，還有相關中國演習的底線，據傳當時江澤民知道實情後，憤怒拍桌。