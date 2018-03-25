呂秀蓮爆柯P曾受中共招待 陳芳明：非常沒格調

陳芳明批評呂秀蓮針對柯P的爆料相當沒有格調。圖為前副總統呂秀蓮。（記者王藝菘攝）

2018-03-25 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮今出席「台灣公義會」例會時爆料，柯P曾接受胡錦濤文膽招待，參觀中國第一代領導人毛澤東的故居。但此番爆料引來陳芳明不滿，批評爆料內容「非常沒有格調」。

陳芳明稍早前在個人臉書發文批評：「呂秀蓮爆料，柯文哲接受了中共的招待，遠赴延安參觀毛澤東故居。這樣的爆料非常沒有格調，我在四年前的臉書，亦即2013年八月，就已經貼出照片了。」

並說明那次訪問參與的人有還有現任的國史館館長吳密察，以及台大外文系教授廖咸浩，是應當時的監委黃煌雄之邀，一起去北京參加蔣渭水研討會。

內文不滿指出：「我不知道這樣是犯了怎樣的天條？如果柯文哲通匪，我們豈不是也要連坐嗎？身為民主運動前輩的呂秀蓮，曾經被國民黨羅織而坐牢，這是我一直尊敬的前輩，而且也始終記得他們的貢獻。如果過去威權時代的羅織是錯誤的，現在是民主的時代，就不應該套用國民黨的污衊手法。」

最後陳芳明表示：「每次到了選舉，許多參選者都暴露了黑暗的內心思維，對任何假想敵進行道德審判。為了打擊對手，可以製造任何罪名，這種作法已經嚴重偏離了真正的民主原則。」