申請國民黨獎學金到此送件 黨產會：民服社業務受黨控制

2018-03-25 20:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日出席「中正獎學金」頒獎典禮，期勉獲獎黨員及其子女要永遠緬懷蔣中正；黨產會調查發現，中正獎學金只限北市國民黨員、黨員二等直系血親申請，且須至台北市各民眾服務社送件申辦，「民服社業務顯然受國民黨實質控制！」

黨產會表示，國民黨在全台開了383個民眾服務社，其中125個地方黨部與民眾服務社地址相同，比率高達92％，即便部分未合署辦公，民眾服務社也負責承辦黨的業務，中正獎學金乃其中之一。

「中正獎學金是黨員福利！」黨產會委員查出，中正獎學金申請資格為設籍在台北市的國民黨黨員、黨員二親等直系血親親屬，「認同本黨創黨理念與價值」，在校未領取公費補助者。

「107年中正獎學金申請實施辦法」載明，「為彰顯本黨愛護青年學子，培育國家人才之決心」，市黨部將於青年節頒發中等學校以上學業暨操行成績優良學生獎學金。

廣發給台北市各級學校的中正獎學金宣傳海報，內文明列「現場報名，請備齊資料向台北市各區民眾服務社遞件報名」，申請資料須附上黨證正反面影本，若本人非黨員，須附上二親等關係證明。

「民眾服務社是國民黨的對外辦公窗口！」黨產會委員強調，中正獎學金再次印證國民黨與民眾服務社之間的附隨關係，申請人填完表格，須送至北市各區黨部民眾服務社報名，區黨部初審完成後，再由市黨部複審，最後敦請黨主席吳敦義頒發給青年黨員或黨員子女。

委員指出，「中山獎學金」也只限國民黨員領取，應比照中正獎學金「自己的獎學金自己發」，國民黨不應再想解凍不當黨產1690萬元支付，相關的黨員福利發放，國民黨應自行斟酌財政收支狀況調度。