落實轉型正義 保密局8萬筆檔案將逐次解密

軍事情報局內的戴雨農（戴笠）先生紀念館。（圖：軍事情報局提供）。

2018-03-25 16:27

〔記者羅添斌／台北報導〕為求落實轉型正義，還原歷史真相，國防部軍事情報局已完成民國35年至44年期間，多達8萬多筆檔案的整理與清查，並配合國發會檔案管理局的政治檔案徵集作業進行審認，將逐次把核可解密的檔案移由檔案局管理。

軍方官員今天說，在這8萬多筆的檔案中，絕大部分是在軍情局的前身保密局時期執行的工作案，其中，又以保密局破獲共黨潛伏在台最大的組織「台灣省工作委員會」為大宗，在軍情局最新整修完成啟用的「戴雨農先生紀念館」中，也陳列一張多達1000多人的「省工委」組織及人員表。保密局當時是一案兩破，既破獲省工委地下組織，也循線揪出共黨潛伏在台灣的最高層級共諜，時任國防部中將參謀次長的吳石。

軍方官員並且表示，民國35年至44年是動亂的年代，是蔣介石政權與台灣安全朝不保夕的年代，保密局破獲了多達1000餘人的共黨組織及共黨潛伏在台人員，相當程度的穩固台灣政權穩定，但在這個過程中，無法排除有濫權、循私報復甚至是導致冤案的白色恐怖事件出現，軍情局清查整理出這些檔案，就是為了還原歷史真相，讓檔案內容客觀的呈現在國人面前。

蔡英文總統日前在視導軍情局時說，軍情局近來持續在內部推動政治檔案的整理工作，在民主時代，把社會的信任與支持建立起來，情報工作的推展會更加順利，期許軍情局繼續努力。