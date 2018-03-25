談柯文哲 李錫錕：我「3P」比他強

2018-03-25 16:48

〔記者鍾泓良／台北報導〕台大政治系兼任教授李錫錕今天宣布參選台北市長，有意挑戰現任市長柯文哲。然而李與柯最大不同在於其為國民黨終身黨員，過去還曾代表藍營挑戰台北縣長。至於是否會跟國民黨整合出一個人選，他說自己屬於「泛在野」，歡迎認同他的理念及肯定他能力的人跟他整合。但他表明，自己會參選到底，不會代表國民黨參選。

談到自己與柯文哲都是網紅，是否有比較過網路人氣。李錫錕談到，自己在「3P」，也就是Personality（人格）、Policy（政策）及Performance（表現）都比柯文哲優秀。他更批評柯文哲開芭樂票，而且價值觀錯亂，如大巨蛋上說好的公開透明...，最後更提到柯市府三年內離開那麼多首長，稱是「民調很高 眾叛親離」。

被問到為何選在今天才參選，他說，原本是想要把機會給年輕人，但後來看到都是老人，所以就決定自己跳下去出來選。而是否擔心太多無黨籍參選人，恐無法達到目的，他說，民主政治參選人不應該煩惱參選人太多，應該要努力讓選民肯定自己，「...不支持自己不要說三道四。」

媒體問李錫錕他身為終身黨員，如今參選是否要把黨證還黨部，他說無須這樣戲劇化，認為國民黨也可以採取民進黨禮讓的模式，但尊重國民黨的處置。他也說，台北市國民黨市黨部主委黃呂錦茹及前國民黨立委、市長參選人丁守中過去都有跟他請益過如何推青年政策。

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