錕P首發政見 遷松機蓋5萬戶公宅

李錫錕提到，他所說的政策是中央政府無法說不的政策，因為總統蔡英文也提出「8年20萬戶」公宅目標，他所提出的政策可以幫中央爭取到4萬戶，該如何拒絕。（記者鍾泓良攝）

2018-03-25 16:01

〔記者鍾泓良／台北報導〕台大政治系兼任教授李錫錕今天宣布參選台北市長，其中提出一大政見就是要把松山機場遷建，變成松機特區。他說，松山機場比大安森林公園大8.5倍，他規劃在那邊開闢「巨木森林公園」，並在特區內新建5萬戶公宅，優先給育幼家庭、無宅老人、青年及經濟弱勢居民等，完成柯文哲任內無法完成的「8年5萬」公宅目標。他也說，五萬戶中將提供作一萬戶作為都更中繼住宅。

此外，松機特區也將會提供公托公幼、公辦在校安親班、公辦公營長照及日照機構，同時也興建跨河大橋及捷運連結內湖，解決台北市交通問題。

李錫錕提到，他所說的政策是中央政府無法說不的政策，因為總統蔡英文也提出「8年20萬戶」公宅目標，他所提出的政策可以幫中央爭取到4萬戶，該如何拒絕。而談到財務規劃，他說每年北市府、中央政府各撥100億元，八年花1600億元即可以完成，若還有不足，那還可以發行公債。

媒體詢問過去柯文哲、姚文智都有提出松機遷建，但都卡在中央。李錫錕受訪表示，萬丈高樓從一樓開始，他從來不講求任內完成松機特區，「這有點吹牛」，但只要他自己起頭，相信後繼者可以幫自己完成。

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