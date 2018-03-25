河堤網球場滿佈坑洞 前瞻金援440萬改善

2018-03-25 15:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區河堤網球場人工草皮十多年來從未重鋪，多處補丁、凹凸不平，導致意外迭傳，球友抱怨不已，市議員張玉嬿擔心更多球友受傷，經立委何欣純爭取，改善經費440萬元已納入前瞻建設經費補助，還給球友安全運動空間。

球友林錦煜說，太平區河堤人工草皮網球場，原本是由前市公所設置的簡易網球場，但年久失修，球場嚴重磨損、破舊，東掉一塊、西缺一角，出現大小不一的坑洞，夜間照明也不足，稍有不慎即有被絆倒的危機。

張玉嬿表示，河堤網球場因是簡易型，難獲市府經費補助，接獲不少球友投訴，抱怨場地狀況太差，不但地面隆起、龜裂，夜間照明燈也有些故障，這些年來雖也爭取3盞球場照明投光燈，但只有補修經費而無足夠經費翻新人工草皮。

她又說，縫縫補補的球場處處可見補丁，凹凸不平，也因摩擦力減少，球友後退或奔跑易於滑倒，意外迭傳，危及大家運動安全；林錦煜說，自己因滑倒腰間酸痛3個月，還有勤益教授滑倒開刀休養了1年，盼市府儘速改善。

何欣純表示，接獲反映服務處人員立即前往會勘，發現網球場北面全區人工草皮場地「落漆」，內側沒有照明燈，南面也有積水不退的問題，已要求市府運動局及教育部體育署改善，並爭取納入前瞻基礎建設經費補助，體育署允諾支持，滿足球友安全需求。

太平區公所表示，河堤網球場場地整修所須經費約440萬元，已提出改善計畫，將以人工草皮為主，進行照明燈等相關設施汰舊換新，提報市府運動局同意，並向中央爭取經費，希望早日完成修繕。