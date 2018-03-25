蔡英文扶輪年會致詞 退警抗議被阻隔2個路口外

總統蔡英文（圖中）短暫致詞後離去。（記者張瑞楨攝）

2018-03-25 12:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天中午到台中市為國際扶輪社3461地區第一屆地區年會致詞，現場維安陣仗極高，抗議年金改革的退休警察或「拔蔡」民眾，被阻隔在2個路口之外，只能透過麥克風大罵蔡英文，蔡英文致詞時推崇扶輪社致力改善社會的精神，「我期待我們中央跟地方的執政團隊，要有扶輪社的精神，過去做不到的，要勇敢去做，不被看好的事情，用行動證明給大家看！」。

蔡英文還提出「公私協力」的觀念，她說，她很感謝扶輪社，長期以來對政府的監督與協助，她認為政府與民間攜手合作，同心協力，台灣一定會變得更好，另外，她也推崇台中市長林佳龍，包括促進國際企業投資、增加優質就業機會給年輕世代，推動綠川改造與打造鐵道，8年要種植100萬棵樹木，與扶輪社推動一人一樹救地球的理念相同，她期待扶輪社員能給同為扶輪社員的林佳龍，更多的支持與鼓勵。

這場於好運來洲際宴展中心舉辦的年會，蔡英文尚未抵達前，警力維安部署就進入最高戒備，雖有極少數退休的警察或「拔蔡」民眾，化整為零進入封鎖區域內，但很快就被發現，用優勢警力請出封鎖區，讓抗議者隔著馬路，在距離會場至少300公尺外抗議，另有「桃園市基層佐警聯誼會」等團體來「找蔡」、「拔蔡」，但人數並不多，被封鎖在2個路口之外，距離會場達500公尺，蔡英文短暫致詞後離去，這群人也迅速解散離去，警方雖準備好要舉牌警告，但因抗議者迅速離去，並沒有派上用場。