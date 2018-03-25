吳秉叡曾邀辯論 周錫瑋：我很樂意

爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，今天上午受訪時，提到立委吳秉叡曾邀他辯論，他非常樂意參加。（圖由周錫瑋辦公室提供）

2018-03-25 12:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，今天上午受訪時，提到立委吳秉叡曾邀他辯論，他非常樂意參加，但後來沒下文。他認為經過辯論才能了解參選人的能力與專業，希望大家坐下聊一聊，不用拘泥形式。

周錫瑋表示，吳秉叡曾邀請他和侯友宜一起辯論，他很樂意參加，但吳秉叡的幕僚評估後，告知他如果侯友宜不參加，就不辯論了。

吳秉叡陣營解釋，當初針對大台北灣區計畫和市府行政效率這兩件事情，希望邀侯友宜和周錫瑋一起辯論，但是侯友宜不參加，幕僚認為辯論意義不大，因此作罷。

周錫瑋說，新北市是擁有400萬人口的城市，市民真的很想了解，參選人具體的政策與作法，唯有經過辯論，才能了解參選人的能力與專業，他希望有機會多辯論、討論，不要拘泥模式，坐下來喝杯咖啡也可以，如果覺得他的政策不好，來批評也可以。如果游錫堃、蘇貞昌或賴清德願意的話，他很樂意大家一起討論新北市的發展。

另外，針對吳秉叡提出的大台北灣區計畫，周錫瑋表示，這與他98年與交通部共同規劃的大台北港計畫一致，但保留海域，畢竟填海對於環境污染及環評將產生很大挑戰，加上冬季、春季海風強勁，鹽鹼度高，填海造陸窒礙難行。