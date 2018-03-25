法務部通過「萬年二審」 劍青改轟邱太三「拋棄基層」

劍青檢改去年6月在劍潭青年活動中心成立，超過150位檢察官參與。（資料照）

2018-03-25 11:56

〔記者黃欣柏、吳政峰／台北報導〕去年司法改革國是會議決議，未來一、二審檢察官應採輪調制度，被視為是我國近代檢察官制度最重要的改革方向，但外傳法務部日前卻決定採「萬年二審」方案，新制實施前的「舊二審」檢察官不必回任一審；由改革派檢察官組成的「劍青檢改」稍早發出聲明，指對此感到不解、憤怒，盼部長邱太三能不改初衷、退回方案。

劍青檢改表示，今年1月15日，全國將近98%的基層檢察官大力支持採取全面性、半強制性的一、二審輪調方案，盼望加速兩個審級間的人才流動，消除一二審勞逸不均、浪費國家財源、「油水分離、天人永隔」的荒謬體制，期望邱太三能大刀闊斧改革。

劍青檢改指出，3月22日於法務部的一場內部會議，卻直接否決了這個方案，反而挑選最被基層唾棄、票數最低的「萬年二審方案」（11票，得票率1.6%），其內容為：新制實施以前的「舊二審」檢察官保障不必回任一審，新制以後的「新二審」檢察官才必須回一審。

劍青檢改砲轟，法務部的方案讓目前龐大的二審檢察官人力，名正言順地再也不用回任一審，而且透過司法改革取得法制化的保障，一勞永逸的免除後患，坐等退休，甚至計畫將這種方案，拖延到明年度才實施，企圖讓今年8月最後一批「幸運兒」能擠上這班榮膺「萬年二審」的末班車，根本是「偽改革」！

劍青檢改強調，邱太三日前親口承諾，會慎重看待今年1月15日的投票結果，列為改革方案的重要依據，同時委託專家學者評估，如今卻在未聞評估前，即冒然採用「萬年二審方案」，質疑「部長是否已拋棄了全體基層檢察官 」？

劍青檢改指出，一二審輪調是讓檢察人事活水轉動的樞紐，此議題長期未曾受當政者關注，直到邱太三上台後始獲重視，呼籲邱太三跟基層檢察官站在歷史正確的一方，退回「萬年二審方案」，並慎重參考全國檢察官票選結果，作出正確的改革方案。

劍青檢改聲明全文：在檢改成敗的歷史時刻，請邱部長跟基層站在一起，退回「萬年二審」偽改革方案！

一二審檢察官輪調改革，堪稱我國近代檢察官制度史上最重要、影響後代最深遠的一項變革。此變革歷經十餘年的反覆研討，不僅在去年司改國是會議作成決議，更獲得全國超過700位檢察官連署要求推動。今年1月15日，全國檢察官更進行具體方案的票選，根據票選結果，將近98%的基層檢察官大力支持採取全面性、半強制性的輪調方案，盼望加速一二審優秀人才相互流動，消除一二審勞逸不均、浪費國家財源、「油水分離、天人永隔」的荒謬體制。我們對此一制度的變革，能在出身於基層檢察官、體察基層民意的邱太三部長任內完成，原本深具期待。

不料，遽聞在日前（3月22日）法務部的一場內部會議上，不僅直接否決全國基層檢察官的所有票選結果，更挑選最被基層唾棄、票數最低的「萬年二審方案」（只得11票，得票率1.6%），其內容為：新制實施以前的「舊二審」檢察官保障不必回任一審，新制以後的「新二審」檢察官才必須回一審。如此方案，反而讓目前龐大的二審檢察官人力，名正言順地再也不用回任一審，而且透過司法改革取得法制化的保障，一勞永逸的免除後患，坐等退休。這個「萬年二審方案」直接強化「油水分離、天人永隔」的體制，根本是「偽改革」，一旦實施的話，比不改革還要惡劣，因為這是用法規白紙黑字地確保既得利益。更嚴重的是，我們獲悉法務部甚至計畫將這種方案，再拖延到明年度才實施，企圖讓今年8月最後一批「幸運兒」能擠上這班榮膺「萬年二審」的末班車。我們除了震驚，更多的是不解與憤怒。

我們曾在日前拜會邱太三部長，當面獲部長親口承諾，會慎重看待全國基層檢察官在今年1月15日所投票出的結果，將之列為改革方案的重要依據，同時委託國內法律專家學者對各種輪調方案進行審查與評估，再行抉擇。然而，何以聽聞在未經專家學者評估前，即冒然採用這種漠視一審廣大檢察官心聲、不公不義的「萬年二審方案」？如此作法，不僅陷部長於失信之不義，也恐使外界誤解，部長是否已拋棄了全體基層檢察官 （或部長是否已遭既得利益者綁架而被迫拋棄了全體基層檢察官）？我們必須正視，一旦採用這種「萬年二審方案」，將使這種積弊至少再延續28年，更將使全國基層檢察官對同自基層出身的邱部長原本的滿懷信賴、深切期待，就此分崩離析、徹底死心。

懇請邱部長務必理解，自去年6月在劍潭青年活動中心超過150位檢察官歷史性聚會，後續更有全國超過半數以上基層檢察官聯署支持、推動一二審輪調制度的建立，是因為這是讓檢察人事活水轉動的樞紐，且不僅關係著檢察體系已左支右絀、異常嚴峻辦案資源與環境的重整，更關係到檢察體系長久以來極盡扭曲的升官文化是否能就此導回正軌。此項議題長年呼聲不斷，卻未曾受當政者關注，直到邱太三部長上台後始獲重視。部長從基層檢察官出身、視基層同僚為親的堅持，我們都銘感於心。既然邱部長高瞻遠矚，看見了過去當政者未曾看見過的問題，深知一二審輪調制度的重要性，則如今已經走到了必須抉擇的關鍵路口，請部長務必跟我們基層檢察官一起站在歷史正確的一方。秉持良知，遵守承諾，退回「萬年二審方案」，並依據法務部諮詢小組研議程序，盡速將全案交由專家學者委員審查評估，並慎重參考全國檢察官票選結果，作出正確改革的方案。

我們明白，堅定改革有多困難。但我們想請問部長，當年眼見司法關說、不公不義，毅然決然地辭去檢察官職務、為後輩立下夙昔典型的那位邱太三檢察官，如今是否還在? 當年堅決力挺查辦關說案件同僚而甘冒風險、勇於對抗當權既得利益者的那位邱太三檢察官，如今是否還在?我們今日的作為，將會成為明日法律教科書上的斑斑例證。今日在改革的十字路口上，邱部長是否願與廣大基層檢察官站在一起，還是要深陷在盤根錯節的官僚守舊之中，改革時機錯過不再，改革功績錯過也不會再，檢察改革的歷史都會將一切記錄下來。邱太三檢察官當年已為我們展現了對抗當權的一身傲骨，在多年後的今天，懇請邱太三部長不改初衷，堅定掃除檢察界長久積弊，打通檢察體系的活水源頭，完成檢改中最核心、最艱難的「一二審輪調歷練制度改革」。