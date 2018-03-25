會見紐約鄉親 陳菊籲支持台灣相關改革

陳菊於紐約台灣同鄉會歡迎晚宴上發表演說。（高市府提供）

2018-03-25 12:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊率市政參訪團隊赴美，也應美東地區台灣同鄉會邀請進行交流，接連會見了紐澤西台商會和紐約台灣同鄉會會員，感謝海外鄉親對於台灣與高雄在外交、建設上的協助。

陳菊於紐約台灣同鄉會歡迎晚宴上發表演說，分享高雄12年來、市政推動的過程與城市翻轉成果，強調「拚得大粒汗、小粒汗」，要讓高雄成為宜居城市，獲得現場熱情掌聲。

陳菊表示，回顧任期內，高雄藉由「亞洲新灣區」全面發展觀光休閒、綠能高科技、數位、會展等產業的「翻轉高雄」成就，呼籲海外鄉親堅定支持台灣的「轉型正義」，讓台灣真正實現社會正義和價值的重建。

陳菊說，《台灣旅行法》能在美國國會順利通過，不但代表台美間的關係密切，更顯示台僑在美國具有的重要地位。

陳菊也認為這次受邀至美國戰略暨國際研究中心（CSIS）演說，是對於台灣自由民主和女性權利發展的肯定，也讓國際看見台灣在人權、民主等普世價值上的貢獻。

陳菊此行也與紐澤西台商會交流，由立委劉世芳代表向台商簡報，針對台灣經濟發展進行分析，並介紹高雄招商環境和建設成果，陳菊感謝台商在海外長年來的努力打拚，期盼持續支持台灣產業政策和各項改革。