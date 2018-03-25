北市議員提名未過半生嫌隙？郝龍斌：與吳敦義溝通佳

國民黨副主席郝龍斌強調，與主席吳敦義溝通良好，外界勿捕風捉影。（記者邱書昱攝）

2018-03-25 11:17

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨副主席郝龍斌今天（25日）一早陪同新北市議員參選人簡皇譽前往三峽區菜市場掃街，對於日前傳出於中常會與黨主席吳敦義表達台北市議員提名未過半，吳卻沒有積極回應：對此郝龍斌2次強調，「這完全是傳言」，2人面對面談了3次，溝通非常良好。

郝龍斌表示，依據台北市民調顯示議員有過半實力，意味這次提名過於保守有檢討空間，「我沒有不滿」只是提出具體認知和看法，對於雙北的亮麗表現寄望很深，同時國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也公開宣稱重新檢討，看是不是能增加提名席次。

媒體追問會在哪區增加多少席次，郝龍斌則回應，會參考民調數據和過去提名經驗，並且尊重地方黨部。

由於國民黨台北市黨部議員提名未過半，引起郝龍斌批評策略有問題、不妥當，而吳敦義卻僅說中常會只能關心，還是要尊重地方黨部，傳出兩人有嫌隙。郝龍斌重申，不要捕風捉影讓有心人士見縫插針，「我跟吳主席溝通非常好」。

另一方面，曾任台北市副市長、泌尿科醫師邱文祥，將以無黨籍身分參加台北市長選舉，甚至拋出不會和國民黨整合。郝龍斌認為，尊重每個人參選意願，是否影響藍營仍待選舉後期評估，「泛藍團結整合是未來必然趨勢」。