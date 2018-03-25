前往911紀念館致意花媽︰高雄感同身受

陳菊一行前往紐約911紀念館，向當年喪生的台灣籍罹難者獻花致意。（圖由高市府提供）

2018-03-25 08:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕發生於2001年的911事件曾震憾全球，人在美國訪問的高雄市長陳菊一行，特地前往紐約911紀念館，向當年事件中不幸喪生的台灣籍罹難者獻花致意。她表示，期盼人類社會彼此尊重、包容，不要再有這樣的憾事發生。

陳菊一行人於美東時間3月24日上午，前往紐約911紀念館致意。陳菊有感而發地表示，高雄也發生過幾個重大災難，例如88風災導致小林村滅村、石化氣爆等，造成許多民眾不幸喪生。

陳菊說，因此，面對這麼大規模的傷亡，高雄感同身受。911是震驚世界的恐攻事件，也帶給人類社會很多的省思，期盼人類社會能在彼此尊重中互相包容、理解，避免這樣的憾事再發生。

這座在911事件原址重建的紀念館，透過以色列建築師邁克•阿拉德（Michael Arad）設計的《倒映虛空》脫穎而出。包括一片樹林圍繞著的兩個大型下沉湖，也就是世貿雙塔遺址，並將當年遇難者姓名，刻在瀑布周圍的女兒牆上。

陳菊在911事件前，曾造訪過世貿雙子星大樓，此行是重建後第一次到訪，她在駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文大使陪同下，和立委賴瑞隆、劉世芳等人到現場獻花、緬懷台灣籍的罹難者。