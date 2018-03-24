許忠信有意參選台南市長 黃偉哲：嚇的要死

民進黨台南市長提名人立委黃偉哲（右二）展開團結請益之旅，今天下午拜會立委葉宜津（右三）。（記者楊金城攝）

2018-03-24 17:49

〔記者楊金城／台南報導〕在民進黨台南市長黨內初選出線的立委黃偉哲，今天（24日）下午拜會立委葉宜津，展開團結請益之旅。黃偉哲說，會一一拜訪參選同志和黨內大老請益，將好的建言納入未來市政；葉宜津表示，接受初選結果，一定全力支持黃偉哲，祝福並相信黃偉哲會當選市長。

對前台聯立委許忠信有意參選市長，黃偉哲則說：「嚇的要死！」他指出，泛綠在台南沒有分裂的本錢，票源重疊，如果年底是分裂的泛綠對上團結的泛藍，將是隱憂，到時也只能兄弟爬山，各自努力，他將戒慎恐懼。

民進黨台南市長提名人黃偉哲由市長初選競選團隊總策劃郭國文、發言人邱莉莉陪同，下午4點抵達葉宜津新營服務處，登門拜會，葉宜津堆滿笑容招呼黃偉哲，黃偉哲也拿起葉宜津競選文宣品小米果、瓶裝水來品嘗，讚說比他的競選文宣好！

在初選落敗的葉宜津說，初選已過去，身為民進黨員，他一定支持黃偉哲，初選是場黨內兄弟姊妹競爭，所有參選同志都很棒，但既然有遊戲規則，初選結果也出爐，呼籲大家遵守遊戲規則。

葉宜津並建議黃偉哲，要注意立委第一選區邊緣化、選民疏離感的問題，黃偉哲說，他來自第二選區，感同身受，對溪北邊緣化問題，未來市政建設一定會重視。

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