杜鵑花季嘉年華變調？ 藍營北市議員公然替姪女拉票

2018-03-24 17:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北杜鵑花季開跑邁入第二個周末，台北市觀光傳播局今日下午在新生南路三段首度擴大舉辦「幸福嘉年華」活動，聚集異國美食與文創市集多達40個攤位，因天氣放晴，嘉年華現場湧入大批民眾，今年是選舉年，不少投入議員選舉的參選人也到場現身，國民黨北市議員厲耿桂芳甚至在台上公然幫姪女耿葳拉票，讓熱鬧的嘉年華走調，意外成了另類選舉戰場。

杜鵑花季系列動之一的幸福嘉年華，今下午2點從台大校園新生南路側門對面的懷恩堂，一路延伸到真理堂的路段人行道上，來自日本、埃及及東南亞等各國美食攤位，還有台灣在地設計師製作的手工文創商品攤位，及多項親子DIY手作課程。

也因今日天氣晴朗，嘉年華的市集吸引大批民眾參加，異國美食攤位前面出現排隊人潮，台北市政府吉祥物「熊讚」也來了，一出現成為民眾搶拍焦點，「熊讚」順勢帶動「花漾熊讚」花季主題商品的買氣，民眾紛紛搶購。

有意參選的現任議員及其團隊包括簡舒培、徐弘庭等人，與搶曝光的新人參選人包括李伯毅、鍾沛君，把握這樣大型活動的機會現身到場，以打響知名度。

誇張的是，厲耿桂芳在台上致詞時當場說，「像花一般的耿葳，可以作杜鵑花，過兩天還能變牡丹花又能變幽谷的蘭花，希望大家愛護阿芳姊也能愛護耿葳、耿葳、耿葳」，毫不避諱幫自己的姪女拉票，引來台下的參選人交頭接耳議論紛紛。

對此，觀傳局長陳思宇表示，辦活動就是給全民參與的，議員也是民眾，都能來參加一起推廣活動，市府對所有議員都是開放態度，不會不讓議員上台致詞，議員致詞講到活動當然沒意見，至於其他言論就讓民眾公評，這只是個案（指厲耿發言），市府立場是中立的，不可能限制議員發言的內容。