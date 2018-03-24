阿扁說陳師孟是貴人 原因是這個…

2018-03-24 16:44

〔記者鄭鴻達／台北報導〕監察委員陳師孟為了查司法節諷扁劇案，日前南下探訪前總統陳水扁。陳師孟今天（24日）說，當天阿扁除了說被「抄家滅族」、「殺紅了眼」，還私下跟他說，「你是我的貴人」，這讓他相當感傷，連一個律師出身、當過總統的人都需要一個貴人，才會稍覺有希望，若一般台灣人被司法盯上，該怎麼辦？

陳師孟今天出席綠色鬥陣之友會舉辦的「台灣司改的前景」座談會，他表示，他週二去高雄探視阿扁，詢問諷扁劇案來龍去脈，阿扁就談從他下台第一天開始，一連串被馬政府及司法的追殺，扁的結論，就是諷扁劇只是一連串追殺的小環節之一而已。

陳師孟說，當天阿扁向他說過兩句話，包含「抄家滅族」，即司法對他家人的迫害，第二句話，就是「殺紅了眼」。陳師孟說，另一句話他之前沒對外說過，就是阿扁在探視的最後，私下小聲地對他說，「你是我的貴人」。

陳師孟解釋，扁的意思是過去遭受這麼多迫害，現在他要替扁伸冤，因此才說他是貴人。他表示，這句話讓他很感傷，因為扁是律師出身、當到總統的人，在面對司法迫害時，仍會覺得無法自救，仍覺需要一個貴人，才會稍覺有希望，若一般台灣人被司法盯上，該怎辦？

陳師孟表示，在台灣惹上司法的人，特別是扁朝時的綠營政務官，被迫害時不一定遇得到貴人，台灣司法當然要改革，若司法無法給人公平、無法得到安全保障，當然會整天覺得活在危險當中。