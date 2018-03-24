無黨參選台北市長 邱文祥：不會與藍營整合

2018-03-24 15:20

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市前副市長、泌尿科權威醫生邱文祥今日下午公開宣布參選年底北市長大選，他以「即刻救援」影射北市長柯文哲3年來施政狀況不佳，改變現況已刻不容緩，會中邱文祥更提出12項施政方向，並箭指大巨蛋為目前最急迫的問題。至於是否會與藍營尋求整合，邱文祥強調，自己絕對會以無黨籍身分參選到底，不會與藍營進行整合。

邱文祥強調自己世居台北，也曾經擔任過台北市副市長、北市衛生局局長、花博基金會董事長、北市聯醫總院長，行醫與行政經歷資歷豐富。邱文祥受訪時指出，自己從當兵時期短暫加入國民黨，當時時代下很多人都這樣，金管會主委顧立雄也一樣，退伍後就沒有參與藍營事務，一直沒有任何黨派。

邱文祥強調，「我要選就是參選到底，不會整合，一定要努力選到底」，若未來國民黨來向他尋求整合，他也堅持是無黨無派，不會加入國民黨或尋求整合。外界認為邱文祥參選將影響藍營市長候選人民調，邱文祥回應，我的朋友藍綠一樣多，不會瓜分藍或綠，只會給市民更多選擇。

由於邱文祥曾任現任國民黨副主席郝龍斌北市長任內的副手，媒體詢問邱參選是否有與郝龍斌溝通？邱文祥說，「郝副主席他鼓勵我、有他的支持」，表示自己有跟他聊過市政，但他現在是國民黨副主席，他自然有他的困難，不會強求。

邱文祥以無黨藉投入年底選戰，藍營選民現普遍認為「無黨模式」已行不通，連現任市長柯文哲今受訪時也說「自己當選是時也、命也、運也」，暗諷無黨模式已不適用現今選戰模式；對此，邱文祥說，這是藍營的人想法，應該問市民想法，市民認為可以把市政做好的人，就會把票投給他。