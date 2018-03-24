慶富解約求償案外生波 海巡與兆豐銀為5900萬槓上

2018-03-24 14:04

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署去年11月底與慶富公司解約，並就15艘未完成建造的100噸級巡防艇案，向連帶保證銀行及慶富公司請求相關保證金及損失賠償，但據相關官員今天透露，海巡署要求連帶保證銀行兆豐銀行撥付的金額為3億7228萬，但兆豐銀行僅撥付3億1269萬，差額達5959萬元，雙方為此僵持不下，已由士林地方法院進行調解。

慶富公司承接海巡署28艘100噸級巡防艇案，因爆發重大逾期等事件，海巡署已在去年11月26日與慶富解約，但還有15艘未完成建造，以及13艘已交船的巡防艇後續養護問題，海巡署因此向慶富公司及連帶保證銀行兆豐銀行請求相關保證金及損失賠償，以維護政府權益。

熟悉內情的相關官員透露，在解除契約後，依規定各項保證金不予發還，海巡署因此行文請兆豐銀行依其出具的連帶保證書，撥付履約保證金、預付還款保證金及保固保證金，3項保證金的請求撥付金額總計為3億7228萬元。

官員說，兆豐銀行對於海巡署請求撥付金額，僅先行撥付3億1269萬元，中間差額的5959萬元，兆豐銀行認為存有爭議，因此暫緩撥付，海巡署洋巡總局認為兆豐此舉不合理，多方函文催付，但兆豐沒有接受，雙方因此向士林地方法院申請進行調解中。