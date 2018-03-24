兩國旅展出國報告雷同？高市農業局：檢討改進

2018-03-24 12:51

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市議員昨在議會質詢時，批評農業局去年參加新加坡及日本兩國旅展的兩份出國報告，內容相似度竟達90％，農業局今天澄清，農業局同仁在國際旅展現場，均是親力親為介紹與行銷，但報告內容相似，會檢討改進。

童燕珍議員指出，很多內容只把「新加坡」改成「日本」，連旅客心得都一樣，質疑「根本是虛應了事！」

農業局表示，高雄一日農夫的農村體驗，係透過農業局同仁在國際旅展現場，透過親力親為深入介紹與行銷，讓旅行業者與民眾有感動與共鳴而進行合作，參與日本與新加坡國際旅展對於推廣高雄農村體驗國際行銷確是非常重要，自104年來實際到訪高雄遊客也屢創新高，成效良好。

農業局表示，106年度赴日本國際旅展，透過拜訪日本當地旅行業者シティトラベルサービス旅行社推廣高雄一日農夫，並於東京有樂町站，橫濱櫻木町站前廣場辦理RoadShow活動，直接向日本民眾行銷高雄農村體驗旅遊。

日本遊客到高雄參與農村體驗人數，104年700人次到106年增為2000人次，成長幅度有185％。

106年度赴新加坡國際旅展，拜訪U-like旅行社，不僅推廣高雄的農村體驗，也包含高雄市生產的高雄首選農特產品，參與高雄一日農夫體驗的新加坡遊客，也從104年400人次，往上大幅成長到2200人次，成長幅度達450％。