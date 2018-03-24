扁聯會成立 阿扁影片祝賀

2018-03-24 12:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統陳水扁的支持者們今天召開記者會正式宣布「扁聯會」成立，理事長郭正典說，希望扁聯扮演更積極角色，落實阿扁的政治理念，扁聯會的成員將會投票給認同他們的政治人物。陳水扁也以影片方式祝賀扁聯成立，稱扁聯成立宗旨為一邊一國、台灣入聯（聯合國）、平反扁案，這就是「台灣國家路」。

扁聯今天在台北市一郎餐廳舉辦成立大會，理事長郭正典表示，以前國民黨執政的時候，阿扁們還可以找民進黨立委去抗議，現在民進黨執政後，他們卻只能靠自己，台北市長柯文哲上任後也很多事情沒處理。「我們窮的剩下選票，如果重視我們的政治人物，我們會投你一票，但我們不會推人出來選舉。」

郭正典說，阿扁支持者們希望可以扮演更積極角色，不只救扁，也要落實阿扁的政治理念，扁聯宗旨是「台灣中國，一邊一國；台灣入聯，公投自決」。

扁聯總顧問鄭新助質疑許多民進黨政治人物騙票，說只要讓他們當選，阿扁就可以出來，這次又要來騙，因此，扁聯會成立後，他們要當阿扁義聯軍！

前民進黨台北市黨部主委、扁聯會常務理事黃慶林說，他擔任台北市黨部第3屆主委時，蔡英文擔任民進黨主席，蔡在一場跟主委們的會議中，不僅一開口沒有慰勉大家辛苦，反而要大家別說阿扁無罪。黃慶林說，這種沒情沒義的人怎麼可以繼續支持？

陳水扁以影片表示，扁聯會在台北市議會被笑是「一小搓人、小貓兩三隻」，但是今天卻能夠舉辦盛大的成立大會。扁聯會成立宗旨就是「一邊一國、台灣入聯、平反扁案」，這條路就是阿扁說「台灣國家路」。

陳水扁也舉例說，最近很多團體分進合擊，例如最近成立的「喜樂島」，他們所推動的獨立公投正名入聯，就是差不多一樣的台灣國家路，雖然政府不可能讓喜樂島推動的工作如願，但是大家不能放棄、讓步，不要為了小小的事情退出，大家要共同勉勵。

保外醫治中的前總統陳水扁日前參加兒子陳致中的參選造勢晚會，並登台致贈「好彩頭」，中監宣布認定扁違反「四不原則」，之後不再准許參加類似活動。扁聯會今天在台北舉行成立大會，總顧問鄭新助說，扁只有一個兒子，當今民進黨檯面上政治人物都是扁栽培，阿扁就這樣一個兒子要選議員，他上去送個菜頭，「這有犯天條大罪？有這麼嚴重？」。很多規定都是中監自己在說，要吃飯也跟政治有關係，要回去台南官田（扁老家）也說跟政治有關聯，這是「欲加之罪何患無辭」。

對於黃慶林的說法，民進黨發言人何孟樺表示。對於某些個人主觀的說法沒有評論。