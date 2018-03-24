侯友宜提捷運沿線都更 周錫瑋批不足

爭取國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜，提出「捷運到哪裡、都更到哪裡」的政見，競爭對手前台北縣長周錫瑋認為只做捷運沿線是不夠的，他主張進行大規模的防災型都更。（記者賴筱桐攝）

2018-03-24 11:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長初選首場集會式政見說明會昨晚（23日）在三重登場，前新北市副市長侯友宜提出「捷運到哪裡、都更到哪裡」的政見，對手前台北縣長周錫瑋今天對此表示，「完全不夠」，他主張應由政府帶頭做大規模的公辦都更及防災型都更，才是比較有效率的作法。

周錫瑋表示，新北市30年以上的老建築防災耐震強度不到7級，防災型都更的規劃應鎖定0.5平方公里以上基地，另針對土壤液化嚴重地區、30年以上建築物地區、老危樓地區以及尚未開發的40平方公里土地進行整體規劃，在新開發區引進建築，再把需要都更地區的居民遷移到那裡住。

對於侯友宜提出「捷運走到哪、都更到哪裡」的想法，周錫瑋批評，「那是落伍的」、「完全不到位」。他還建議市府，應修改不合時宜的法律或行政命令，否則按現有方式推動都更，窒礙難行。

周錫瑋強調，大規模的防災型都更是未來趨勢與主流，區內交通系統除捷運之外，還加上電動接駁公車，每一個區塊都不需要自己開車。他說，新北市的三環三線是他過去擔任縣長時規劃的一小部份，所有捷運路線在他當縣長時已定線完畢，至於都更應針對城市發展需求，配合捷運、接駁公車、自行車與足夠的行人空間，兩者並行才是有效的方式。

是否找到適合的都更地點？周錫瑋說明，過去他當縣長時，預備在新板地區周遭做1平方公里的都更，新莊塭仔圳地區有400公頃土地，新北市目前可興建住宅區的土地超過3成、商業區超過4成、工業區超過2成，都應該作為大規模防災型都更的基地。