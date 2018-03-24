海巡600噸沱江艦再變身 增設強力水砲及救難艇

海巡署要打造海巡版的沱江艦，為因應海巡任務需求，將會改配強力水砲及警備救難艇。圖為海軍的沱江軍艦。（記者羅添斌攝）

2018-03-24 11:29

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署以海軍沱江級軍艦為藍本，要籌建600噸級的海巡艦，但遭批評耐波性不強，不利海巡人員登檢作業，相關官員今天透露，大型巡防艦執行登檢任務時，都是以施放警備救難艇來執行，未來在新建600噸級的巡防艦時，也將會增設吊放警備救難艇的功能，並以達到蒲福氏風級9級標準進行設計與建造，以符合海上執法及救生救難的任務需求。

據指出，海巡版的600噸級沱江艦，已針對各方建議進行修正，除了強化結構、耐波耐撞功能之外，也已納入強力水砲、設置救難區，搭配可獨立作業的警備救難艇等設備；此外，海軍使用的沱江艦前甲板為密艙，海巡版的沱江艦則修改為開放式甲板設計。

軍方目前擁有1艘600噸級的沱江軍艦，後續將以此為原型，建造噸位擴增為700噸級的強化版沱江級軍艦，海巡署則是以600噸級沱江艦為藍本，計畫建造12艘600噸的海巡艦。

相關官員說，對於新建的600噸級海巡艦，各方提出許多善意的建議，海巡署一一進行評估檢討，對於登檢作業的需求，已增設吊放警備救難艇的功能，並於船體結構、續航力、耐波性等面向，進行局部調整，當有效執行海巡任務。